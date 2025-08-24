آخر تحديث:
البنك المركزي:أكثر من (21) مليار دولار قيمة الاستيرادات العراقية خلال الربع الأول من العام الحالي
مفوضية الانتخابات تستبعد مجموعة جديدة من المرشحين للانتخابات
الرئيس رشيد يبلغ عن خرقاً لنزاهة الانتخابات
الولائي السوداني:حكومتي في خدمة شيعة باكستان
نائب إطاري:الأحداث الأخيرة في السليمانية تؤكد بأن الإقليم غير مستقر
روسيا:الدول الغربية ترفض وقف الحرب مع أوكرانيا
بوتين:ترامب ضمانة جيدة لاستعادة العلاقات بين موسكو وواشنطن
لافروف يحذر من ضمانات أمنية لأوكرانيا من دون إشراك روسيا
أستراليا لإسرائيل..القوة لا تُقاس بعدد قتل الأبرياء وترك الأطفال يتضوّرون جوعا
ضمانات أمنية أمريكية أوروبية لأوكرانيا لعدم إقدام روسيا على الهجوم عليها
الطبية المغدورة بان زياد العزاوي.. تواطؤ القضاء والحكومة والنواب والأسرة
«خنجر أبي لؤلؤة» ذو الرَّأسين مداليات في أعناق الصِّبيان!
العراق: ساحة للاستلاب الإقليمي أم دولة ذات سيادة
الاغتيال السياسي للنساء، استراتيجية جهنمية للمنظومة الحاكمة في العراق
كرسي المحافظ في البصرة… مسؤولية وطنية أم غنيمة سياسية؟
خبير اقتصادي:تراجع كبير في احتياطيات العملة الصعبة في العراق
اليوم..أسعار صرف الدولار=142500 ديناراً
عقود فاسدة في تنفيذ موانئ البصرة أمام هيئة النزاهة
أكثر من (36) مليار ديناراً كلفة جسر الناصرية الجديد!
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
ممثل خامنئي:العراق الخط الدفاعي الأول عن إيران والقلب النابض لمشروع المقاومة
مصدر:حزب بارزاني يسعى لعدم إلقاء القبض على (برهم صالح)من قبل ميليشيا بافل الطالباني
الولائي الفياض..الحشد بأمرة خامنئي وقانونه سيُقر للدفاع عن إيران
الولائي فائق زيدان يدافع عن قتلة الدكتورة( بان)من قبل عصابة محافظ البصرة
عقدة الهزيمة… كيف يُراد للعراقي أن يرى نفسه خادمًا؟
