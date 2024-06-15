التعليم النيابية:الإقليم لا يعترف بما يصدر من وزارة التعليم الاتحادية

التعليم النيابية:الإقليم لا يعترف بما يصدر من وزارة التعليم الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة التعليم العالي النيابية، السبت، أسباب عدم الاعتراف بالجامعات والكليات الاهلية في اقليم كردستان.وقال عضو اللجنة النائب حيدر المطيري في حديث  صحفي، أن” لجنته تواصلت مؤخرا مع وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون العلمية للوقوف على أسباب عدم اعتراف الوزارة بالجامعات والكليات الاهلية في اقليم كردستان منذ شهرين بعد مناشدات وردت إلى اللجنة من طلبة بمختلف المحافظات العراقية”.واضاف ان” الوزارة أجابت بأن الخلل الاساسي في وزارة التعليم بإقليم كردستان كونها ترفض الاعتراف ببعض الجامعات والكليات الأهلية المعترف بها من قبل بغداد، لافتا الى انه من المفترض إن كل ما تعترف به وزارة التعليم العالي المركزية يكون ملزمًا للاقليم “.واشار المطيري الى انه” من باب التعامل بالمثل اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المركز كتابًا رسميًا يتضمن الغاء الاعتراف بالجامعات والكليات الاهلية في الاقليم من مبدأ التعامل بالمثل بعد أن اعطت الوزارة مدة طويلة للاقليم ولم يستجب”.وفي (23 آب لعام 2023)، ابلغت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية، مجلس الخدمة الاتحادي بعدم الموافقة على تعيين خريجي جامعات اقليم كردستان ان لم تلتزم حكومة الاقليم بالاعتراف بالجامعات العراقية الاهلية التي ترفض اربيل الاعتراف بها.

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