الشرع يؤكد للسوداني على حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني مساء أمس الثلاثاء، إن الأخير “تلقى اتصالاً هاتفياً من الشرع، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها”.

وأكد السوداني، وفقاً للبيان، “حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها”، مشدداً على “أهمية اعتماد الحوار في حل الأزمات، وضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية عليها”.

ونقل البيان عن الشرع تأكيده “حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين، مشيداً بجهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن”.

وأشار الشرع، وفقاً للبيان، إلى “تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، ولا سيّما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول داعش الارهابي، إلى جانب تنسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين”.