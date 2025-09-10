العراق يوقع المذكرة رقم (1100)مع إيران بشأن “مكافحة المخدرات!!!

 لغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن نائب رئيس اإيران، والأمين العام لهيئة المخدرات الإيرانية، حسين ذو الفقاري، اليوم الأربعاء (10 أيلول 2025)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع العراق لمكافحة المخدرات ، مؤكدا على عمق التعاون بين العراق وإيران في مجالات مكافحة المخدرات وعلاج المدمنين!!.وقال ذو الفقاري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة العراقي: “تحياتنا لحكومة السوداني والحشد الشعبي، ونؤكد أن لدينا تعاوناً في مختلف المجالات، حيث عملنا على توثيق التعاون في مجال مكافحة المخدرات وعلاج المدمنين!!”.وأضاف، أن “البلدين يمتلكان تجارب متقدمة في مختلف المجالات المتعلقة بمكافحة المخدرات، ويتعاونان في تدريب الكوادر المتخصصة في هذا المجال ونطمح لمزيد من التعاون على جميع الأصعدة”، معلناً عن “توقيع مذكرة تفاهم جديدة في هذا المجال ، بهدف تفكيك شبكات لتهريب وتجارة المخدرات بين البلدين!!”.يذكر ان إيران هي المصدر الرئيسي للمخدرات في العراق من خلال الناقل الحرس الثوري والحشد الشعبي وعمائم حوزة السيستاني.

