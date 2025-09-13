المالية النيابية:السوداني سبب الفشل المالي في العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، السبت، أداء الحكومة المالي، واصفاً الموازنة الثلاثية  بـ”هزيلة”.وقال الكرعاوي في تصريح  صحفي، إن “الموازنة الثلاثية أثبتت فشلها نتيجة اعتمادها على تقديرات غير دقيقة، وأعباء مالية تفوق قدرة الدولة على التحمل”، مضيفاً أن “العجز الحكومي في الوفاء بالالتزامات المالية الجارية جاء نتيجة مباشرة لهذه السياسة المالية غير المدروسة”.وشدد على أن “الموازنة الحالية ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني، وأسهمت في تعقيد المشهد المالي في البلاد”، مؤكداً أن “البرلمان سيتخذ موقفاً رقابياً أكثر تشدداً تجاه أي خطوات مالية من شأنها زيادة معاناة المواطنين”.وأوضح أن” البرلمان سبق وأن حذر من خطورة المبالغة في الإنفاق ضمن الموازنة الثلاثية، إلا أن الحكومة تجاهلت تلك التحذيرات، مما تسبب في أزمة سيولة حرجة تهدد الاستقرار الاقتصادي للبلاد.وأشار مراقبون إلى أن تأخر الحكومة في إرسال جداول موازنة العام الحالي فاقم من حالة الإرباك المالي، وترك أثراً سلبياً على تنفيذ المشاريع والخطط الخدمية، ما يعكس ضعفاً في الإدارة المالية للدولة.

