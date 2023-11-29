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- شبكة اخبار العراق
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نائب: السوداني ضد الإصلاح ومع الفساد وتكريس المحاصصة
المالية النيابية: البنك الفدرالي لا يثق بتعامل الدولار في العراق
تحالف الحسم: نعمل على فتح كل ملفات فساد الحلبوسي
ائتلاف المالكي: أبلغنا التحالفات السنّية بتقليص عدد المرشحين لرئاسة البرلمان
الزراعة النيابية:فساد في عقد وزارة الزراعة مع شركة أهلية لصناعة المرشات المحورية
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- عربية ودولية
قوات الاحتلال تعلن مدينة (جنين)منطقة عسكرية مغلقة
إتفاق عربي أوروبي على حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
مسلحون مجهولون يسيطرون على ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن
مصر: احتمال تمديد الهدنة المؤقتة في غزة إلى يوم أو يومين والأردن تدعو الى تحوّل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار
اليوم الأول من الهدنة ..إطلاق سراح 39 فلسطينياً مقابل 13 إسرائيليا
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- اراء ومقالات
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المالية النيابية: البنك الفدرالي لا يثق بتعامل الدولار في العراق
الزراعة النيابية:فساد في عقد وزارة الزراعة مع شركة أهلية لصناعة المرشات المحورية
المالية النيابية:(425) ألف دينار الحد الأدنى لراتب الموظف
مكرمة إطارية جديدة..نقل الزوار الإيرانيين من منفذ الشلامجة بالسيارات الحكومية وإيصالهم إلى كربلاء بالقطار العراقي مجاناً
اليوم ..سعر صرف الدولار=158500 ديناراً
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- رياضية
ريال مدريد يتحرك صوب المدرب (ليونيل سكالوني) للتعاقد معه
فريق الزوراء يحافظ على رصيده بالتعادل مع العربي الكويتي
اليوم..الزوراء والعربي الكويتي ضمن المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي
الاتحاد العراقي لالعاب القوى يعلن عن إقامة بطولة الطريق (الضاحية) في الموصل
وقوع منتخب الناشئين العراقي ضمن المجموعة الأولى في بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للناشئين
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- تحقيقات
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
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- متابعات خاصة
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- صورة وتعليق
مكرمة إطارية جديدة..نقل الزوار الإيرانيين من منفذ الشلامجة بالسيارات الحكومية وإيصالهم إلى كربلاء بالقطار العراقي مجاناً
النزاهة:سرقة (41) مليار دينار من إدارة محافظ ذي قار بزعامة محافظها القيادي في التيار الصدري
بعد وكت..الرقابة المالية:إنجاز تدقيق الحسابات الختامية لموازنة 2016
نائب:الجريمة المنظمة في العراق تقف ورائها فصائل الحشد وأحزابهم
مصدر سياسي:(المشهداني) مرشح تحالفي العزم والحسم لرئاسة البرلمان
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- اذاعة INN