المالية النيابية:(425) ألف دينار الحد الأدنى لراتب الموظف

المالية النيابية:(425) ألف دينار الحد الأدنى لراتب الموظف
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، الاتفاق مع الحكومة على الحد الأدنى لرواتب الموظفين.وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني: إن “اللجنة المالية استضافت لجنة الأمر الديواني (24) المختصة بسلم الرواتب لمعرفة الخطوات التي مضت بها وما هي الزيادة التي يمكن أن تتحقق خلال تطبيق القانون”.وأوضح، أن “المخصصات التي يتقاضاها الموظف هي بموجب قرارات حكومية”، مشيراً إلى أن “اللجنة المالية اتفقت مع لجنة الأمر الديواني المختصة بسلم الرواتب على أن يكون الحد الأدنى للرواتب 425 ألف دينار صعوداً”.وأكد العطواني، أن “مجلس النواب صوت على الموازنة لثلاث سنوات، وأشرنا إلى الحكومة إرسال الجداول قبل نهاية العام للتصويت عليها، وللحكومة الحق في تعديل أي بند”.

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