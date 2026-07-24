النفط يشتعل مع أزمات الشرق الأوسط.. الأسعار تقفز إلى حاجز الـ101 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط العالمية صعودها الحاد، مساء الخميس، لتتجاوز حاجز 101 دولار للبرميل، مدفوعة بتصاعد التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وتزايد المخاوف بشأن سلامة طرق إمدادات الطاقة العالمية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت مستويات هي الأعلى خلال أكثر من ستة أسابيع، بعدما ارتفعت بنسبة 6.3% لتصل إلى نحو 100.02 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 4.62% إلى 90.81 دولاراً للبرميل.

وجاءت القفزة الجديدة في الأسعار عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر انفجار وقع جنوب مضيق هرمز، بالتزامن مع تأكيده أن المضيق “تحت السيطرة”، وأن حركة عبور الناقلات ستخضع للتنسيق مع إيران.

ويأتي ذلك وسط استمرار التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، مع تواصل الضربات الأميركية على إيران، ما أعاد إشعال المخاوف من اضطرابات محتملة في أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم، ورفع مستوى القلق بشأن مستقبل إمدادات النفط والغاز العالمية.