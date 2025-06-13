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الهجوم الإسرائيلي على إيران .. دمار المنشآت النووية ومقتل العشرات من قادتها
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتزم بإصدار قرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تقدم مفاجئ في المفاوضات بشأن غزة
زيلينسكي يدعو الولايات المتحدة وأوروبا إلى اتخاذ “رد ملموس” ضد روسيا
القوات الإسرائيلية تعترض السفينة “مادلين” المتجهة إلى غزة
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السوداني يعلنها بصراحة : نحن جنود إيران ومشاريع استشهاد لها
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زعيم إطاري إيراني الأصل يهدد “إعلاميا” ضرب السفارة الأمريكية ومصالحها في العراق
مجلس النواب العراقي:جيوبنا مستقرة مالياً ولا داعي لانتفاخها من السحت الحرام مرة أخرى!
قائد القيادة المركزية الأمريكية:لن يستقر العراق بوجود الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي
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