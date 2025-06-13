الهجوم الإسرائيلي على إيران .. دمار المنشآت النووية ومقتل العشرات من قادتها

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت إيران عن مقتل عدد من كبار القادة وستة علماء نوويين في قصف إسرائيلي اليوم الجمعة استهدف منشآت نووية إيرانية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.والقتلى هم حسين سلامي المولود في 1960 قائد الحرس الثوري الإيراني، ومحمد باقري القائد السابق للحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان الإيرانية، و غلام علي رشيد رئيس مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري وفريدون عباسي دوائي، رئيس منظمة الطاقة الذرية، و محمد مهدي طهرانجي رئيس جامعة آزاد الإسلامية في طهران.كما قتل 4 علماء إيرانيين في الضربات الإسرائيلية وهم عبد الحميد منوشهر وأحمد رضا ذو الفقاري وأمير حسين فقهي ومطلب زاده.في حين أفادت مصدرين إقليميين لـ«رويترز» أن 20 على الأقل من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، بمن فيهم قائد الحرس الثوري وقائد القوات الجوفضائية أمير علي حاجي زادة، قتلوا في الضربات الإسرائيلية على إيران اليوم الجمعة.