اليوم ..انخفاض في اسعار صرف الدولار

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 139200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعدما سجلت يوم أمس السبت 139500 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 140250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 138250 ديناراً مقابل 100 دولار.أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 139975 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 138775 ديناراً مقابل 100 دولار.