بالأسماء المصارف وشركات الصيرفة العراقية المشمولة بالعقوبات الأمريكية

بالأسماء المصارف وشركات الصيرفة العراقية المشمولة بالعقوبات الأمريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- مكشف مصدر مسؤول ،الأثنين، إن العقوبات الأمريكية شملت خمسة مصارف عراقية أهلية وثلاث شركات دفع إلكتروني، فيما لم تشمل المصارف الحكومية.وشملت العقوبات مصارف أهلية هي: “المشرق، المتحد، السنابل، أين العراق، والمسك”، إضافة إلى ثلاث شركات دفع إلكتروني هي: “أموال، القاصة، والساقي”.وبالرغم من أن القيود تؤثر على المصارف الأهلية والشركات الخاصة فقط، فإنها تثير تساؤلات بشأن التأثيرات المحتملة على الاقتصاد العراقي والعلاقات المالية مع النظام المصرفي الدولي. يذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العراقي الذي يواجه تحديات كبيرة.

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