تحالف الفتح:الرئيس رشيد لايمثل العراق بل الإقليم

تحالف الفتح:الرئيس رشيد لايمثل العراق بل الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب عن تحالف الفتح علي تركي الجمالي , الأربعاء , لقاء رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بالسفيرة الامريكية في بغداد آلينا رومانوسكي بـ ” المخجل “.وقال الجمالي في تصريح صحفي , ان ” لقاء رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بالسفيرة الامريكية آلينا رومانوسكي غير مستغرب لكون الأخير ممثل المحاصصة التي أتت به وليس بالعنوان الحقيقي لمنصب رئيس الجمهورية”.وأضاف ان ” رومانوسكي برشيد هو استكمال للقاء الذي جرى امس بين رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني مع القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جويل فول امس واللذان اكدا على استمرار التواجد العسكري الأمريكي في العراق ” .

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