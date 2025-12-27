تحالف عزم: مجلس النواب من سيحسم المرشح لرئاسة البرلمان المقبل

تحالف عزم: مجلس النواب من سيحسم المرشح لرئاسة البرلمان المقبل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف عزم، محمد دحام، السبت، أن المجلس السياسي السني سيعقد اجتماعا مهما اليوم لحسم مرشح رئاسة مجلس النواب، مبينًا أن هذا الاجتماع يُعد الأخير قبيل انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل. وقال دحام في تصريح  صحفي، إن ” المجلس السياسي السني سيعقد اجتماعًا يُعد الأخير لحسم مرشح رئاسة البرلمان”، مبينا أن ” المجلس يقف أمام خيارين لا ثالث لهما،  إما التوصل إلى اتفاق على مرشح واحد، أو الذهاب بمرشحين اثنين ليتم الحسم تحت قبة البرلمان” .وأضاف أن ” المتنافسين على منصب رئاسة مجلس النواب هما رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي” .يذكر أن المجلس السني أخفق، مساء الثلاثاء الماضي، في التوصل إلى اختيار مرشح لشغل منصب رئيس مجلس النواب.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *