حزب بارزاني: شاخوان عبدالله النائب الثاني لرئيس البرلمان
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأحد، أبرز وأقرب أسماء المشرحين لتسلم منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.وقال القيادي في الحزب، وفا محمد، في تصريح صحفي، إن “المكتب السياسي للحزب سيعقد اجتماعاً لاختيار مرشح يتولى منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب”، مبيناً أن “أبرز وأقرب الأسماء المطروحة هي: شاخوان عبد الله، ريبوار هادي، وفرهاد الأتروشي، إلا أن الحسم النهائي سيبقى بيد قيادة الحزب“.وأضاف محمد إن “الإعلان الرسمي عن أسماء المرشحين سيكون في الساعات الأخيرة التي تسبق جلسة مجلس النواب”، لافتاً إلى وجود اتفاقات مسبقة مع بقية الأطراف السياسية“.

