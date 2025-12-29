حزب طالباني: استمرار الخلافات مع حزب بارزاني بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الأثنين، ان مجمل الاجتماعات المنعقدة بين الحزبين الاتحاد والديمقراطي كانت لمناقشة ملف تشكيل حكومة الإقليم، ولم يتم التفاهم بشأن المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية. وقال السورجي في حديث صحفي، ان “كل الاجتماعات التي عقدت بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي كانت بخصوص مناقشة ملف تشكيل حكومة الإقليم، خصوصا ان كردستان تنتظر تشكيل الحكومة بعد مرور اكثر من سنة وشهر على اجراء الانتخابات”.وأضاف ان “الاقليم يدار حاليا من قبل حكومة تصريف اعمال يومية، اذ مازال الإقليم بحاجة الى حكومة جديدة وبرلمان منتخب بكامل صلاحياته بعد اجراء الانتخابات في العام الماضي”.وبين ان “ملف رئاسة الجمهورية والمرشحين لهذا المنصب لم يناقش بين الحزبين، في ظل استمرار الانقسامات والتشنج الحاصل بين الأطراف المشكلة للبيت الكردي، وخصوصا مابين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي”.

