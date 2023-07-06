حزب كردي:إنهاء عمل برلمان الإقليم انتصاراً للديمقراطية والقانون

حزب كردي:إنهاء عمل برلمان الإقليم انتصاراً للديمقراطية والقانون
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد المتحدث باسم حراك الجيل الجديد ريبوار عبد الرحمن، اليوم الخميس، أن تجميد وإبطال عمر الدورة البرلمانية الخامسة لبرلمان إقليم كردستان هو انتصار للديمقراطية والقانون.وقال عبد الرحمن في حديث صحفي، إن “تمديد عمر البرلمان كان تجاوزاً على الدستور والقانون، وقرار المحكمة الاتحادية وما تبعه هو بمثابة انتصار للديمقراطية وهزيمة لأحزاب السلطة التي كانت تريد التجاوز على القانون لضمان استمرارها”.وأضاف أن “الانتصار الأكبر يتمثل بإقامة انتخابات برلمان إقليم كردستان بأقرب وقت، وإقامة انتخابات نزيهة وديمقراطية تستطيع كل الأحزاب التنافس بها، وتنظيف سجلات الناخبين، والإشراف على الانتخابات من قبل مفوضية الانتخابات العراقية ومراقبة المنظمات الدولية”.

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