حزب كردي: المواطنين الأكراد يواجهون سياسة تجويع منظمة من قبل حكومة الإقليم

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو تيار الموقف الوطني الكردي المعارض، زمان خليل، اليوم الثلاثاء، من استمرار سياسة الإهمال والفساد التي تمارسها سلطات إقليم كردستان، مؤكداً أن غياب الالتزام بالاتفاقات مع بغداد جعل المواطن يعيش ظروفاً مأساوية.وقال خليل في تصريح  صحفي، إن “أحد أبرز مظاهر الأزمة في الإقليم يتمثل بملف الرواتب، حيث تُصرف بشكل متقطع أو جزئي رغم وجود إيرادات نفطية وغير نفطية كافية”، مبيناً أن “هذا الملف تحول إلى وسيلة ضغط بيد القوى الحاكمة”.وأضاف أن “المؤسسات القضائية في الإقليم باتت فاقدة للاستقلالية وتحولت إلى أدوات شكلية لا تحقق العدالة، في وقت تستمر فيه العوائل السياسية في تعزيز نفوذها الاقتصادي عبر شركات خاصة تتوسع يوماً بعد آخر”.وأشار خليل إلى أن “المواطنين في كردستان يواجهون سياسة تجويع منظمة، إذ تزداد الأسعار وتغيب الخدمات الأساسية، بينما تذهب الثروات إلى حسابات شخصية مرتبطة بقيادات حزبية متنفذة”.ولفت إلى أن “الأوضاع المعيشية تزداد سوءاً مع كل يوم، فيما تستمر الخلافات بين بغداد وأربيل دون حلول جذرية بسبب رفض الإقليم الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بتسليم الإيرادات”.وأكد خليل أن “استمرار هذا النهج سيقود إلى رد فعل شعبي واسع ضد سلطة الإقليم، ما لم تتم معالجة الأوضاع وإعادة توزيع الموارد بشكل عادل يضمن حقوق الموظفين والمواطنين على حد سواء”.

