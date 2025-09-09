حزب كردي: المواطنين الأكراد يواجهون سياسة تجويع منظمة من قبل حكومة الإقليم

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
من انجازات حكومة أنفاس الزهراء..الدينار العراقي في ذيل قائمة قوة العملات
نائب:تقديم دعوى قضائية ضد السوداني ووزيرة المالية بسبب تأخر موازنة 2025
نائب:فساد محمد السوداني وراء خراب العراق
مصدر مطلع:تم حسم تصدير النفط من الإقليم من خلال سومو
مركز حقوقي:العراق يعاني من شحة المياه وقصور كبيراً قي حماية المواطنين من قبل الحكومة
-
- رياضية
- تحقيقات
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN