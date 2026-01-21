حسين يدعو إلى وقف إطلاق النار بين قوات “قسد” الانفصالية والجيش السوري

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان ،الأربعاء، أن “وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، جوشوا هاريس، في بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعزز التعاون القائم على الاحترام المتبادل”.وأضاف، أن “الوزير استعرض خلال اللقاء الحراك السياسي الداخلي، مؤكداً أهمية إنجاز الاستحقاقات الوطنية في مواعيدها الدستورية، ولا سيما ما يتعلق باختيار حكومة فاعلة  قادرة على تلبية تطلعات المواطنين، وتعزيز الاستقرار السياسي، ودعم مسار الإصلاح والتنمية في البلاد.”وأشار البيان إلى أن “الوزير أكد في ضوء مناقشة الأوضاع الخطيرة في سوريا، ضرورة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وقوات (قسد) واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للسيطرة على السجون، ومنع عناصر تنظيم داعش الإرهابي من الفرار”.وتابع: “كما تناول الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث جرى التأكيد على ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار، وخفض حدة التوترات في المنطقة، واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلاً لمعالجة الأزمات، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين”.

