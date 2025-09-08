حكومة بارزاني:أمريكا غير راضية على حكومة السواني في تعاملها مع الإقليم

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف سفين دزيي، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين (8 أيلول 2025)، عن إبلاغ وزارة الخارجية الأمريكية، الحكومة العراقية، بعدم رضاها عن سياستها تجاه الإقليم.وقال دزيي، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام الكردية ، إن “حكومة إقليم كردستان تتمتع حالياً بأوسع العلاقات، لا سيما في المجال الاقتصادي”.وأضاف أن “لدينا العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع العديد من الدول الأوروبية، منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، واليوم، يرتبط أحد هذه المنتديات بتايلاند، باعتبارها من أكثر الدول تطوراً في مجال الصناعة والاقتصاد”.ويشهد فيه العراق تحولات أمنية وسياسية عميقة، حيث قررت الولايات المتحدة نقل كامل قواتها المتمركزة في بغداد والأنبار إلى إقليم كردستان. هذه الخطوة مثّلت مؤشراً على الثقة المتبادلة بين واشنطن وأربيل، ورسّخت الانطباع بأن الإقليم أصبح الحليف الأكثر استقراراً وموثوقية بالنسبة للأمريكيين.مراقبون يرون أن هذه التحولات لا تنفصل عن طبيعة العلاقة المميزة التي نسجها الإقليم مع الولايات المتحدة منذ 2003، سواء في الجوانب العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية، وهو ما يفسّر حساسية واشنطن تجاه سياسات بغداد الأخيرة حيال كوردستان.

