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خبير اقتصادي:الدولة العميقة وراء إبقاء قطاع الكهرباء رهينة بيد إيران
محافظ كركوك:رؤية عربية تركمانية واحدة تجاه الحفاظ على مكتسبات كركوك
المالية النيابية:لا مشاريع في موازنة 2024 لارتفاع العجز إلى أكثر من (80) تريليون دينار
نائب:عدم وجود توافق بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب
منظمة أمريكية:عائلة البارزاني رمز فساد الإقليم
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دعوة مصرية أردنية فرنسية لوقف إطلاق فوري دائم للنار في غزة
إسرائيل:سنواصل قتل الفلسطينيين في غزة وغيرها ولا يهمنا صوت المجتمع الدولي
أوباما ” قلق” على خسارة بايدن أمام ترامب
تركيا:إسرائيل بقيت وحيدة مع ظلمها أمام مجلس الأمن الدولي
إسرائيل:لن نحترم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار وسنواصل الحرب على غزة
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خبير اقتصادي:الدولة العميقة وراء إبقاء قطاع الكهرباء رهينة بيد إيران
المالية النيابية:لا مشاريع في موازنة 2024 لارتفاع العجز إلى أكثر من (80) تريليون دينار
العوادي: الرواتب الشهرية مؤمنة بشكل كامل
(8) مليارات دولار حجم الصادرات الإيرانية للعراق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
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منظمة أمريكية:عائلة البارزاني رمز فساد الإقليم
مصدر أمني:مقتل وإصابة (3) أفراد من الشرطة نتيجة اشتباك مسلح مع ميليشيا العصائب
خبير اقتصادي:ديون العراق تستنزف موارد البلاد المالية
النزاهة النيابية:من الصعوبة إعادة الأموال المسروقة من قبل حيتان الفساد
وزير الخارجية:الحشد الشعبي يكذب ولم يستهدف إسرائيل ولو بطلقة مسدس
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