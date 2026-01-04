خسارة المنتخب العراقي لكرة اليد أمام نظيره الإماراتي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- خسر المنتخب العراقي لكرة اليد، مساء امس السبت، أمام نظيره الإماراتي في أولى مباراته الودية التي استهل بها مشاركته في البطولة الدولية الودية الجارية في سلطنة عمان .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بنتيجة 26-25 لصالح الإمارات، بعد منافسة قوية بين المنتخبين حسمها الإماراتيون بفارق هدف واحد .

وجرت المباراة مساء امس السبت في الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر .

وتُقام البطولة في إطار استعدادات المنتخبات الثلاثة للمشاركة في البطولة الآسيوية الثانية والعشرين، والتي من المقرر أن تستضيفها الكويت خلال الفترة من 15 الى 29 من كانون الثاني/ يناير الجاري والمؤهلة الى نهائيات كأس العالم والتي ستُقام في ألمانيا خلال العام 2027