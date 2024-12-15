رشيد يؤكد على دور “يونامي” في تحقيق استقرار العراق

رشيد يؤكد على دور “يونامي” في تحقيق استقرار العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، أهمية رؤى المرجع علي السيستاني وحرصه على استقرار العراق وتجنيبه التجاذبات الإقليمية.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان : أن “رئيس الجمهورية استقبل اليوم في بغداد، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، وجرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع العامة في العراق، فضلًا عن مستجدات المشهد الإقليمي، سيما تطورات الوضع في سوريا، ومساعي الوصول إلى حلول تضمن وحدة واستقرار سوريا.وأوضح رئيس الجمهورية، حسب البيان، أهمية الدور الذي تضطلع به البعثة الدولية في دعم الاستقرار والتنمية في العراق ومواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أهمية رؤية المرجع الأعلى علي السيستاني في ضوء حديثه مع ممثل أمين عام الأمم المتحدة، وحرص سماحته على استقرار العراق، وإبعاده عن التجاذبات الإقليمية.من جانبه أكد الحسان التزام الأمم المتحدة بالحفاظ على ديمومة المكتسبات المتحققة في العراق على الصعيدين الأمني والتنموي والسعي نحو تعزيزها.

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