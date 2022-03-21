سياسي كردي: ريبر البارزاني شخصية غير معروفة في الإقليم

سياسي كردي: ريبر البارزاني شخصية غير معروفة في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد السياسي الكردي النائب السابق بيستون فائق , الاثنين , ان مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ” ريبير احمد ” شخصية غير معروفة على مستوى الشارع الكردي والعراقي الا من قبل الشخصيات السياسية الكبيرة , مبينا ان كل مانعرفه عنه مجرد شخصية استخبارية غامضة.وقال فائق في تصريح  صحفي , ان ” منصب رئاسة الجمهورية يتطلب ترشيح شخصية معروفة على المستوى العراقي بصورة عامة وللشعب الكردي بصورة خاصة كون المنصب من استحقاق المكون الكردي ” , موضحا ان ” الشخصيات الكردية التي تبوأت المنصب بعد الراحل جلال الطالباني لم تكن مؤثرة ومنتجة سواء للعراق او للإقليم ” .وأضاف ان “ترشيح ريبير احمد للمنصب من خلال الحزب الديمقراطي الكردستاني كان مفاجئا للكرد أولا لكون الغالبية منهم لاتعرف عنه أي شيء سوى انه تسلم منصب وزارة داخلية الإقليم في الكابينة الوزارية الأخيرة وانه شخصية استخبارية غامضة لانعرف عنها أي شيء ” .وأوضح فائق، انه ” للأسف غالبية المناصب السيادية والسياسية هي ملك عائلي وقرابات وان الكفاءات دائما بعيدة عن الترشيحات للمناصب التنفيذية ولهذا فاننا وخلال أعوام بعد تغيير النظام لم نشهد أي تطور للحالة الاقتصادية والاجتماعية للفرد العراقي سواء كان في الإقليم او المحافظات العراقية الاخرى ” . 

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