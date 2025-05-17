قمة بغداد ..قمة وزراء الخارجية!

قمة بغداد ..قمة وزراء الخارجية!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تنشر وكالة شبكة أخبار العراق أسماء المشاركين في القمة العربية اليوم السبت (17 أيّار 2025) المقامة في  بغداد.حيث يشارك في القمة العربية كل من الأمير تميم بن حمد من دولة قطر، فيما حضر رئيس دولة الرئيس محمود عباس، أما جمهورية مصر العربية فقد حضر رئيسها عبدالفتاح السيسي. اما باقي الحضور بين رئيس وزراء  ووزراء خارجية ، اي ان مستوى الحضور للقمة لايلبي الطموح .بينما حضر من الجمهورية اليمنية الرئيس رشاد العليمي الذي يقيم في المملكة العربية السعودية، فيما حضر من دولة الصومال الرئيس حسين شيخ محمود، بينما شاركت المملكة العربية السعودية من خلال حضور وزير خارجيتها عادل الجبير.دولة الكويت هي الاخرى حضرت قمة بغداد من خلال وزير الخارجية عبدالله علي عبدالله، فيما شاركت المملكة الاردنية الهاشمية برئيس وزرائها جعفر الحسان، ودولة لبنان من خلال حضور رئيس وزرائها نواف سلام.سلطنة عُمان ايضا شاركت في القمة بحضور نائب رئيس الوزراء شهاب بن طارق آل سعيد، اما الإمارات العربية المتحدةفقد حضرت بنائب رئيس الوزراء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بينما حضر من جمهورية السودان عضو مجلس السيادة ابراهيم جابر، اما الجمهورية السورية فقد حضر وزير خارجيتها أسعد الشيباني، ومن تونس وزير الخارجية محمد على بن احمد الهادي.ومن الجزائر حضر وزير الخارجية احمد عطاف، اما البحرين فشاركت بحضور وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، ومن جيبوتي وزير الخارجية عبدالقادر حسين، فيما حضرت جزر القمر من خلال وزير الخارجية مباي محمد.المغرب ايضا شاركت من خلال وزير خارجيتها ناصر بوريطة، فيما لم تشارك كل من موريتانيا ليبيا القمة، اما ضيوف شرف القمة، فقد حضر رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، فضلا عن أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، فيما حضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأمين عام مجس التعاون الخليجي جاسم محمد عبدالله، أضافة الى أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوس، وايضا حضر المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج لويجي دي مايو، بينما حضر مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا – ميخائيل بوغدانوف.وتستضيف العاصمة بغداد، اليوم السبت (17 أيار 2025)، قمة العربية الموسعة في دورتها 34.

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