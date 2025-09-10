مجلس نينوى:وجود الحشد وحزب الـpkk في سنجار يمنع عودة نازحيها

مجلس نينوى:وجود الحشد وحزب الـpkk في سنجار يمنع عودة نازحيها
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد أهريس، الاربعاء، أن وجود عدد من الفصائل المسلحة في قضاء سنجار، أبرزها حزب العمال الكوردستاني، يمثل سبباً رئيسياً في عدم عودة نازحي القضاء من العرب والإيزيديين، مشيراً إلى أن حقيقة الوضع في القضاء ما تزال مرتبكة نتيجة غياب الإدارة الرسمية وتعدد القوى المسيطرة.وقال أهريس في حديث، إن “من يدير سنجار حالياً إدارة معيّنة غير منتخبة، فيما تنتشر فصائل مسلحة عدة، بينها حزب العمال الكوردستاني، وهو ما يعرقل عودة النازحين وإعمار القضاء”.وأضاف أن “غياب قائممقام منتخب وعدم وجود حكومة محلية فاعلة انعكس سلباً على ملفات التعليم والبلديات والصحة والخدمات، فضلاً عن أن 75% من السكان المحليين في سنجار من العرب ما زالوا نازحين في الموصل وإقليم كوردستان، بينما لم تتجاوز نسبة عودة الإيزيديين 10%”.وأشار أهريس إلى أن “الحل يكمن في فرض سلطة الدولة ونزع سلاح الفصائل الخارجة عن القانون، وربط سنجار مباشرة بالحكومة الاتحادية، مع تعيين قائممقام وتوفير الخدمات الأساسية، وهو ما يعيد التوازن ويمهّد لعودة النازحين واستقرار القضاء”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *