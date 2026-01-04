مراقبين:العراق الهدف الأمريكي الثاني بعد فنزويلا

بغداد/ شبكة أخبار العراق- يرى مراقبين أن ما حصل في فنزويلا واختطاف رئيسها من قبل القوات الأمريكية الاحداث تتابع خلال فترة زمنية قصيرة لا يمكن فصله عن تحولات أوسع في السياسة الدولية، حيث تتجه القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى إعادة ترتيب ملفات الصراع، عبر أدوات غير تقليدية، تشمل الفوضى الداخلية والحروب بالوكالة والضغط الاقتصادي والسياسي، ما يثير مخاوف من أن يكون العراق إحدى الساحات المقبلة لهذا المشهد المتشابك.

مدير مركز “جي إس إم” للأبحاث والدراسات في موسكو، آصف ملحم، يضع ما يجري في إطار أوسع، معتبراً أن “كل حالة من الحالات، سواء في إيران أو لبنان أو غزة أو اليمن أو أي منطقة في العالم، هي فوضى لها أسباب مباشرة، لكن من يقود سياسة العالم ويتحكم بكل شيء هي الولايات المتحدة”.

ويضيف ملحم في حديث صحفي، أن “الفوضى تساعد الدول خصوصاً أميركا، على التدخل وحصد الجوائز بأسلوب الابتزاز”، موضحاً أن الاحتجاجات الاقتصادية في إيران على سبيل المثال، “تدفع الدول الغربية إلى القول إن النظام غير ديمقراطي وغير صالح للحكم، ومحاولة ابتزاز طهران عبر المؤسسات الأممية والدولية”.

ويشير إلى أن عدم الاستقرار في اليمن ولبنان وسوريا “يفتح الباب أمام تدخل الدول الغربية في شؤون هذه الدول واستثمار خلافاتها السياسية، ليس للاستفادة من ثرواتها فقط بل أيضاً لإبعاد نفوذ روسيا والصين عنها”.