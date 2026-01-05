مزاد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وصل إلى (46) مرشحاً

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر نيابي، مساء أمس الأحد، بأن عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية تجاوز الأربعين مرشحاً ،وأضاف ،إنه بسبب الخلاف الشديد بين حزبي بارزاني وطالباني جاء هذا العدد الكبير من المرشحين واستحالة يحسم المرشح الرئيسي لا في الجولة الأولى ولا الثانية ولا في الثالثة إلا بعد اتفاق سياسي بين الحزبين. وادناه أسماء المرشحين:

1.   شوان حويز فريق نامق الداودي

2.   شيلان فؤاد عبد اللطيف عبد الرحمن

3.   شيرزاد بابان مجيد سليمان

4.   أحمد عبد الله توفيق أحمد

5.   محمد مهدي جامل الوائلي

6.   نبز محمد علي أحمد

7.   حسين طه حسن سنجاري

8.   جوان محمد فؤاد معصوم

9.   نجم الدين عبد الكريم حمة كريم

10. أميرة جعفر جابر العبودي

11.  عمار عادل عوني الشمري

12. أسو فريدون علي

13. حمزة بريسم ثجيل مصحب

14. رشيد مهدي عبود السعدي

15. دلشاد محمد عبد الرحمن

16. خالد صديق عزيز محمد

17. أحمد خميس خليل الجنابي

18. سامان علي إسماعيل محمود شالي

19. خالد مصطفى حسين شريف

20. فيصل محسن عبود الكلابي

21. أنور حمد أمين أحمد

22. كافي دنو بتي قس يونان

23. محمد صابر سليمان عزيز سليمان الهموندي

24. أوميد عبد السلام قادر

25. سيروان أحمد رشيد كويخا عزيز

26. أحمد ساجت هاشم حسن

27. أحمد خليل خضير خليل

28. سالم حواس علي الساعدي

29. علي جاسم أحمد البياتي

30. يوسف محمد روشن صلاح الدين آل كوجك ملا

31. نبيل سليمان عبد المجيد عبيد الكبيسي

32. ليث داخل سلومي نشمي العبودي

33. علي عباس جاسم علي السلطاني

34. عبد الجليل حمد مجيد الفهداوي

35. سهيل محمود جاسم ربيع

36. سالار رحيم كريم الجاف

37. صادق عبد الله خضير غبن المحياوي

38. رعد خضير دفاك صايل الجنابي

39. باح صالح سعيد عبدال الملكا

40. رافع عبد الله حميد الدوري

41. عبد الله محمد علي العلياوي

وكان مجلس النواب العراقي، حدّد يوم الاثنين الموافق 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، موعداً نهائياً لتقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وقال مصدر في حزب طالباني، إن “هناك ثلاثة أسماء مرشحة داخل الاتحاد لمنصب رئيس الجمهورية، وهم كل من الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد، ووزير البيئة السابق نزار أميدي، ووزير العدل الحالي خالد شواني”.وحزب بارزاني رشح وزير الداخلية ريبر أحمد ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين. ليكون المجموع النهائي مع المرشحين أعلاه = 46 مرشحاً

