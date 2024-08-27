مصادر أمنية: بعض زعماء الإطار وإعلاميين متورطين في “سرقة القرن”

مصادر أمنية: بعض زعماء الإطار وإعلاميين متورطين في “سرقة القرن”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر أمنية مطلعة، اليوم الثلاثاء، بأن التحقيق بسرقة القرن قد يجر اعلاميين للتحقيق.وذكرت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها ، أن ” عدد من أسماء الإعلاميين طرحت في هذه القضية قد تنجر الى التحقيق”.لكن المصادر رفضت الكشف عن أسماء الإعلاميين.وذكرت مصادر رسمية مطلعة رفضت الكشف عن هويتها ايضا، ان “ضغوطات على الحكومة دفعتها الى مراجعة الملف كليا، ومراجعة الأسماء التي اتهمت بالتورط بهذه السرقة”.وأضافت، ان “من بين الأسماء التي تم مراجعتها  النائب السابق هيثم الجبوري الذي أصدرت المحكمة قرارا بالقاء القبض عليه مرة أخرى”.وتابعت، ان “الملف حاليا يتصدر اهتمام الحكومة الاتحادية، مبينا، ان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي متورط بالملف وكذلك بعض زعماء الإطار وشقيق رئيس الوزراء المدعو عباس “.ولم تستبعد المصادر “انزلاق ارجل شخصيات أخرى جديدة غير الشخصيات التي اعلن عن تورطها في السرقة”.وانكشفت خفايا سرقة أموال الامانات الضريبية والشخصيات المتورطة فيها، يوماً بعد الاخر، في الوقت الذي تشير أصابع الاتهام الى تورط مسؤولي الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، وهذا ما أكده رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، مؤخراً، حينما وضع خطوط حمراء حول أربعة شخصيات كبيرة.وظهر المتهم الأول في سرقة القرن نور زهير في مقابلة مع احدى القنوات الفضائية موكدا عزمه كشف كل الأسماء المتورطة في القضية خاصة إذا كانت المحاكمة علنية.

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