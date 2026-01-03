مصادر فرنسية: العراق يشتري (14) طائرة نوع رافال

مصادر فرنسية: العراق يشتري (14) طائرة نوع رافال
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر فرنسية، الخميس، ( 1 كانون الثاني 2026 )، عن اقتراب العراق من حسم صفقة استراتيجية لتعزيز قدراته الجوية من خلال التعاقد على شراء 14 مقاتلة فرنسية من طراز “Rafale-F4” المتطورة.وقالت المصادر ، إن “العراق سيبدأ خلال العام الحالي 2026 إجراءات التوقيع النهائي على عقد شراء 14 مقاتلة من طراز (Rafale-F4) التي تعد النسخة الأحدث لهذا النوع من الطائرات”، مبيناً أن “الاهتمام العراقي بهذا الملف بدأ منذ تشرين الأول من عام 2024”.وأضافت المصادر الفرنسية أن “العراق قام بالفعل بدفع مبلغ 240 مليون دولار كدفعة مقدمة لإتمام التعاقد”، مشيرة إلى أن “الطلب العراقي تضمن الحصول على 10 مقاتلات من فئة (C) أحادية المقعد، و4 مقاتلات من فئة (B) ثنائية المقعد”.وأوضحت أن “المفاوض العراقي أصر على تجهيز الطائرات بالحزمة التسليحية الكاملة التي تشمل صواريخ (جو-جو) من طراز (Meteor) و (Mica-NG)، بالإضافة إلى الصواريخ الموجهة (AASM-250) و (AASM-1000)”، مؤكدة أن “الجانب الفرنسي أبدى موافقته الرسمية على تجهيز العراق بهذه المنظومات التسليحية المتطورة”.وكان العراق قد تعاقد رسميًا في كانون الثاني 2025 على مقاتلات رافال الفرنسية لتعزيز قوته الجوية” 12 مقاتلة من طراز رافال بإجمالي 3.2 مليار دولار.ويدفع العراق من هذا المبلغ 340 مليون دولار نقدًا، بينما سيتم سداد بقية المبلغ عبر صادرات النفط. تشمل الصفقة أيضًا تدريب الطيارين، تجهيز الطائرات، تسليحها، بالإضافة إلى الدعم الفني المستمر.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *