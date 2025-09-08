مصدر:حكومة السوداني “تتوسل” دول المنطقة المساعدة بعدم استهداف الحبيبة إيران!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، أن رئيس تيار الحكمة الايراني الاصل، عمار الطباطبائي، يجري زيارة إلى إيران، وقد حملته الأخيرة رسالة للسياسيين العراقيين، بشأن التهدئة في المنطقة والوساطة مع أمريكا.

وقال المصدر ، إن “طهران قدمت دعوة رسمية لابنها البار عمار الطباطبائي، لزيارتها، وقد وصلها يوم السبت الماضي، وخلالها حملته رسالة مهمة لإيصالها للشركاء في العملية السياسية بالعراق، مفادها أن يكون العراق لاعباً أساسياً في عدم استهداف ايران .

وأضاف أن “نقاشات الطباطبائي في إيران، تركزت على إيجاد نقاطاً مشتركة أو التقاء بين أطراف الصراع الرئيسي في المنطقة، إيران وأمريكا، وفيها أكد إرسال رسائل طمئنة للطرفين بالتزام الوساطة الإيجابية وضبط أمن المنطقة وعدم الذهاب باتجاه التصعيد”.

وأشار إلى أن “الطباطبائي سيلتقي والده الروحي علي خامنئي”، مبيناً أن “عمار أيضاً قد يزور، قريباً، بعض دول المنطقة للمساعدة في عدم استهداف ايران، لمناقشة تلك التفاهمات والعمل على التهدئة وعدم التشويش على الانتخابات في العراق”.

ولفت المصدر إلى أن “زيارة الطباطبائي لبلده ايران تستغرق ثلاثة أيام وقد تمدد إذا ما اقتضى الأمر”.