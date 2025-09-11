مصدر إطاري:لا سيادة للعراق في ظل حكومة السوداني

مصدر إطاري:لا سيادة للعراق في ظل حكومة السوداني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد مصدر إطاري ،الخميس،أن الحكومة أخفقت بشكل واضح في إنهاء تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، رغم تكرار الانتهاكات المستمرة للأجواء والأراضي. وقال المصدر، إن “غياب الإرادة الحكومية في التعامل مع هذا الملف يعكس ضعف أداء السلطة التنفيذية، وأن ردود الحكومة الحالية لا ترتقي إلى مستوى حجم الانتهاكات، بل تقتصر على مواقف خجولة لا توازي خطورة استمرار وجود تلك القوات”. في السياق نفسه، أكدت النائبة مديحة الموسوي، أن التوسع العسكري التركي في شمال العراق مستمر دون أي مبررات قانونية أو أمنية. وقالت الموسوي في تصريح صحفي،أن “تركيا ما زالت تحتل مناطق شمال البلاد رغم انتهاء ذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني، وتوسيع قواعدها، وبالأخص قاعدة بعشيقة، يعد انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية”. وشددت على أن “استمرار الصمت الرسمي تجاه هذه الانتهاكات يضعف الموقف العراقي ويفتح الباب أمام تدخلات خارجية جديدة في الشأن الداخلي للبلاد”.وتجمع المراقبون على أن الأداء الحكومي الحالي لحكومة السوداني يعكس ضعفاً في حماية سيادة العراق، سواء تجاه القوات الأجنبية أو الانتهاكات التركية، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع يهدد الاستقرار الوطني ويزيد من ضعف موقف العراق الإقليمي والدولي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *