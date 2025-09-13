مصدر إطاري: السوداني فشل في إنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر إطاري، السبت، إن الحكومة أخفقت بشكل واضح في إنهاء تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، رغم تكرار الانتهاكات المستمرة للأجواء والأراضي. وقال المصدر، إن “غياب الإرادة الحكومية في التعامل مع هذا الملف يعكس ضعف أداء السلطة التنفيذية، وأن ردود الحكومة الحالية لا ترتقي إلى مستوى حجم الانتهاكات، بل تقتصر على مواقف خجولة لا توازي خطورة استمرار وجود تلك القوات”. واضاف ، أن التوسع العسكري التركي في شمال العراق مستمر دون أي مبررات قانونية أو أمنية. 

