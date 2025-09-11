مصدر برلماني:نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة  لا تزيد عن 18%

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
سومو تعتزم مد انبوب نفطي إلى عُمان لتصدير النفط العراقي
نائب:معظم المشاريع متوقفة عن العمل لعدم وجود التخصيصات المالية
المياه النيابية: ضعف وفشل حكومة السوداني وراء شحة المياه في العراق
حكومة البارزاني: على السوداني تنفيذ مقرحتنا بشأن الإيرادات غير النفطية
خلافا للاتفاق الأخير..إيران تفتح منفذاً جديداً مع العراق من جهة العمارة!!
-
- رياضية
- تحقيقات
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
خلافا للاتفاق الأخير..إيران تفتح منفذاً جديداً مع العراق من جهة العمارة!!
الإطار: امريكا “حبيبتنا” للبقاء في مناصبنا و انتفاخ جيوبنا
ضد الشعب..سفراء عوائل الخيانة والفساد يؤدون اليمين القانونية امام رشيد
نائب:فساد محمد السوداني وراء خراب العراق
الإطار:الحشد برعاية خامنئي سيكبد أمريكا وإسرائيل خسائر كبيرة إذا استهدفت إيران
-
- اذاعة INN