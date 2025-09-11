مصدر برلماني:نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة  لا تزيد عن 18%

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني،الخميس، أن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة  لا تزيد عن 18% ،واضاف المصدر، ان سبب عدم المشاركة الشعبية في الانتخابات تعود لعدة اسباب في مقدمتها” النفوذ الإيراني الكبير في العراق، الفساد في اعلى مراحله، قضاء فاسد، تدوير نفس الوجوة التي دمرت البلاد والعباد، الفقر والبطالة ، الكذب والنفاق وانعدام الشفافية، لا كرامة للمواطن العراقي في ظل وجود ميليشيات الحشد الإيرانية”. 

