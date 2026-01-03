مصدر برلماني: رئاسة البرلمان تغلق الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

  بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر في رئاسة البرلمان، اليوم السبت، أن رئاسة مجلس النواب أغلقت باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن أسماء المرشحين سيتم الإعلان عنها خلال جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “رئاسة مجلس النواب أغلقت عملية استقبال طلبات الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية”.وأضاف أن “عددا من أسماء المرشحين تم تسلمها، وسيجري تدقيقها وفقًا للقانون والمتطلبات الدستورية الخاصة بالترشيح”، مشيرا إلى أن “الإعلان الرسمي عن أسماء المرشحين سيكون خلال الجلسة المقبلة لمجلس النواب”.يذكر أن الدستور ينص على انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، حيث يتم الانتخاب في الجولة الأولى بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي حال عدم حصول أي مرشح على هذه النسبة تُجرى جولة ثانية بين المرشحين الأعلى أصواتاً، ويفوز من يحصل على الأغلبية البسيطة.

