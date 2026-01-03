مصدر سياسي: خلاف بين القوى السنّية حول حقيبة “الكنز” وزارة الدفاع

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مقرّب من المجلس السياسي الوطني السبت، عن بروز خلافات حادة بين قوتين سنّيتين حول وزارة الدفاع، ضمن مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة. وقال المصدر ، إن وزارة الدفاع، ووفق آلية توزيع الوزارات بين المكوّنات العراقية، تُعد من حصة المكوّن السني، إلا أن الساعات الـ48 الماضية شهدت تصاعد خلافات حادة بين تكتل أبو مازن وتحالف العزم بشأن الجهة التي ستقدّم مرشحها لتولي هذه الحقيبة السيادية.وأضاف أن كلا التكتلين يطالبان باعتبار وزارة الدفاع من استحقاقهما السياسي، مشيراً إلى أن اجتماعاً سيُعقد منتصف الأسبوع المقبل لحسم آلية توزيع الوزارات التي تُعد من حصة القوى السنية فيما بينها.ولفت المصدر إلى وجود توقعات بظهور خلافات أخرى قد تطفو على السطح بين تحالف العزم وتحالفي السيادة وتقدم بزعامة محمد الحلبوسي، لاسيما حول وزارات التجارة والتعليم العالي، مبيناً أن الأيام المقبلة قد تشهد مزيداً من الجدل في ظل غياب توافق نهائي بشأن توزيع الحقائب الوزارية بين القوى السنية.

