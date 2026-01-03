مصدر كردي مسؤول: خلاف شديد بين حزبي بارزاني وطالباني على منصب رئيس الجمهورية

مصدر كردي مسؤول: خلاف شديد بين حزبي بارزاني وطالباني على منصب رئيس الجمهورية
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في حزب بارزاني اليوم السبت، عدم التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الكرديين، الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) والاتحاد الوطني (اليكتي)، على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية، مرجحاً أن يتقدم كل حزب بمرشحه إلى البرلمان.وقال خليل في تصريح صحفي، إن “الخلافات بين الحزبين عميقة، والوقت لا يسمح بحسم اتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية”.وأضاف أن “منصب رئاسة الجمهورية مخصص للمكون الكردي وليس لحزب محدد، ومن حق أي حزب أن يقدم مرشحه للمنصب”، مستبعداً أن “يتم الاتفاق على مرشح واحد، وأن كلا الحزبين سيقدمان مرشحيهما ليتم التصويت تحت قبة البرلمان كما حصل في انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه”.

