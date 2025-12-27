آخر تحديث:
أمريكا:إسرائيل تعرقل الانتقال الى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
(14) دولة تندد بقرار إسرائيل بإنشاء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلّة
غضب أمريكي من استيطان إسرائيلي في غزة
الجيش الأوكراني: روسيا شنت هجوماً جوياً صباح اليوم على كييف
إسرائيل تقرر إقامة (19) مستوطنة في الضفة الغربية لمنع قيام الدولة الفلسطينية
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
مصدر مطلع: الأسدي أو المندلاوي احدهما لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان وإيران هي القرار
بعد استلامه (30) مليون دولار باع أولاد صدام للأمريكان..نواف الزيدان يعترف بخيانته
ميليشيا العصائب تتراجع عن “النزع” وتؤكد انها ستبقى لحماية إيران ومشروعها
مصدر إطاري: فصائل الحشد طالبت ضمانات بعدم استهدافها ومشاريعها الاقتصادية مقابل “النزع”
الحشد الشعبي: سنكشف عوراتنا أمام العالم مقابل الحفاظ على مكاتبنا الاقتصادية
