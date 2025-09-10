مفوضية الانتخابات تُعيد(ظافر العاني) للسباق الانتخابي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت الهيئة القضائية للانتخابات، اليوم الأربعاء، اعادة المرشح عن حزب “تقدم” ظافر العاني الى السباق الانتخابي بعد إلغاء قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي باستبعاده.جاء ذلك وفق للحكم الصادر عن الهيئة والمذيل بتوقيع رئيسها القاضي حسن فؤاد اضافة الى عضوين آخرين وهما القاضيان جليل عدنان خلف، وأحمد علي خلف بتاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.وقبلت الهيئة القضائية طعن العاني، وذكرت أنه “لم يؤشر (بحقه) ما يُعد ترويجاً لحزب البعث المحظور”، مستندة في ذلك إلى رصد هيئة الاعلام والاتصالات في ذلك.وقالت الهيئة، إن هيئة الاعلام والاتصالات نفت قيام الطاعن للترويج الى ذلك الحزب “مما يقضي قبول ترشيحه لعضوية مجلس النواب، ويكون قرار المفوضية في استبعاده مخالفاً للاصول وأحكام القانون”.

