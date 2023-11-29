مكرمة إطارية جديدة..نقل الزوار الإيرانيين من منفذ الشلامجة بالسيارات الحكومية وإيصالهم إلى كربلاء بالقطار العراقي مجاناً

مكرمة إطارية جديدة..نقل الزوار الإيرانيين من منفذ الشلامجة بالسيارات الحكومية وإيصالهم إلى كربلاء بالقطار العراقي مجاناً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النقل التابعة لمنظمة بدرمن خلال وزيرها رزاق محيسن، الأربعاء، عقد اتفاق بين العراق وإيران على نقل الزائرين من طهران الى كربلاء بالوسائط المتعددة. وذكرت الوزارة في بيان ،أن “الاتفاق الذي عقدته الشركة العامة لسكك حديد العراق يقتضي نقل زائري الإمام الحسين  من طهران عبر منفذ الشلامجة الحدودي، ومن هناك تباشر باصات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بنقلهم إلى محطة قطار البصرة مجانا، ومنها إلى كربلاء بواسطة قطارات الشركة العامة لسكك حديد العراق مجانا ايضا”.وأضاف البيان، أن “الاتفاق بين البلدين نص على أن تكون السفرات بواقع رحلة اسبوعيًا، ولمدة سنة تجريبية تمهيداً للربط السككي القادم لنقل البضائع والزوار والمسافرين بين العراق وإيران”.وتابع البيان أن” رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الأسبوع الماضي اجتماعاً خاصاً بمشروع الربط السككي البصرة –الشلامجة الخاص بنقل البضائع والمسافرين والزائرين والذي تم وضع حجر الأساس له في شهر أيلول الماضي وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة الإجراءات المتخذة لتنفيذ المشروع، والوقوف على طبيعة العمل الإداري المتعلق به”.

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