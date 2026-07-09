منابر النزاهة أم بازار السياسة؟.. اتهامات تطارد نائباً وتعيد الجدل حول ثروات المندلاوي

عاد الجدل السياسي ليتصدر المشهد بعد تداول اتهامات جديدة طالت نائباً برلمانياً، يكثر من الظهور الإعلامي بخطاب مكافحة الفساد، فيما تزعم مصادر سياسية أنه حاول الانتقال إلى إحدى الكتل مقابل مطالب مالية كبيرة، قبل أن يُرفض طلبه، وفقاً لما نقلته تلك المصادر.

وتذهب هذه الروايات إلى أن الخطاب المعلن لبعض الوجوه السياسية لا ينسجم مع ما يُتداول داخل الكواليس، في وقت تتواصل فيه السجالات بشأن مواقف عدد من النواب وتحركاتهم بين الكتل.

وفي السياق ذاته، عاد اسم رئيس ائتلاف المندلاوي، محسن المندلاوي، إلى واجهة النقاش بعد تداول تقرير استقصائي دولي يتناول مزاعم تتعلق بتضخم الثروة وتضارب المصالح، إلى جانب اتهامات مرتبطة باستغلال النفوذ والمال السياسي. ولم يصدر حكم قضائي نهائي يثبت هذه المزاعم، كما أنها محل جدل ونقاش سياسي.

ويطرح هذا الجدل تساؤلات متجددة حول العلاقة بين الخطاب السياسي والممارسة الفعلية، وسط دعوات متكررة إلى الاحتكام للتحقيقات والجهات القضائية المختصة لحسم أي اتهامات وفق القانون.