منظمة أمريكية:عائلة البارزاني رمز فساد الإقليم

منظمة أمريكية:عائلة البارزاني رمز فساد الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت منظمة أمريكية تعنى بمتابعة وملاحقة الفاسدين تدعى منظمة (OCCRP) بان مسعود برزاني، ونجلاه، متورطين  بقضايا فساد وهدر اموال بملايين الدولارات” . واكدت المنظمة ” وجود ، قضايا قانوينة مرفوعة ضد شخص مسعود في محاكم الاقليم، بتهمة فساد عائلي ادى الى خلق ثروات طائلة”.وبين ان “هناك 14 ملفا يتعلق بقضايا فساد وهدر للأموال تلاحق بارزاني وعائلته وبعض المقربين”  .واوضحت المنظمة (OCCRP) أن “بعض أفراد عائلة بارزاني نقلوا أموالهم إلى الخارج وهم أربعة  من أبناء أخ مسعود بارزاني (جامي وجودي ولامينا وارينا، أبناء سهاد بارزاني، أرسلوا أموالهم إلى دول الكاريبي” . 

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