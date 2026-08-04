من طهران إلى النجف.. عراقجي في رحلة الأربعين

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، إلى محافظة النجف على متن طائرة خاصة، في زيارة تتزامن مع إحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين (ع).

وكان في استقبال الوزير الإيراني لدى وصوله إلى مطار النجف الدولي، محافظ النجف يوسف كناوي وعدد من المسؤولين المحليين، في إطار استقبال رسمي يعكس أهمية الزيارة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن زيارة عراقجي تأتي للمشاركة في مراسم زيارة الأربعين، التي تستقطب ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه، وسط استعدادات أمنية وخدمية واسعة تشهدها المحافظة لاستقبال الحشود الوافدة.