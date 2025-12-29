ميليشيا العصائب تحصل على المنصب الأول لرئيس البرلمان

ميليشيا العصائب تحصل على المنصب الأول لرئيس البرلمان
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتخب أعضاء مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الاثنين، النائب القيادي في ميليشيا العصائب عدنان فيحان، لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، وذلك بعد انتخاب هيبت الحلبوسي رئيساً للمجلس في دورته النيابية السادسة، خلال الجلسة الأولى.وحصل النائب عدنان فيحان على 177 صوتاً مقابل 107 أصوات للنائب محسن المندلاوي وبذلك يكون فيحان النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، فيما بلغت الأوراق الباطلة 22 ورقة.وكان فيحان قد رشح نفسه إلى جانب محسن المندلاوي لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وذلك بعد فتح باب الترشح للمنصب.وقبل ذلك، أعلن رئيس السن النائب عامر الفايز، فتح باب الترشيح لانتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، قبل أن يغلقه بوقت لاحق، وفق ما أعلنته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.وكشف مصدر مطلع، بوقت سابق من اليوم، عن توصل قوى الإطار التنسيقي إلى اتفاق على ترشيح محافظ بابل الحالي، عدنان فيحان، لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.وقال المصدر ، إن “قوى الإطار التنسيقي حسمت موقفها بالاتفاق على ترشيح عدنان فيحان لتولي منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ضمن التفاهمات السياسية الجارية”.وأضاف أن “ميليشيا عصائب أهل الحق، وفي حال انتقال فيحان إلى منصبه الجديد، سترشح علي تركي لتولي منصب محافظ بابل بديلاً عنه”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *