نائب:أكثر من (40) مليار ديناراً سرقت من حسابات محافظة ديالى

نائب:أكثر من (40) مليار ديناراً سرقت من حسابات محافظة ديالى
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بغداد/ شبكة اخبار العراق- طرح النائب احمد رحيم الموسوي ، السبت، 4 تساولات حول سرقة قرن ثانية في العراق.وقال رحيم في حديث صحفي :ان” أكثر من  40 مليار دينار سرقت من حسابات محافظة ديالى وفق ما وصلتنا من معلومات لذا ندعو الحكومة الى متابعة والإشراف المباشر على التحقيق بشكل مباشر والسعي الى استعادة الاموال ومحاسبة السراق”.واضاف ان” سرقة اموال طائلة تثير 4 تساؤلات وهي كيف تم سحب تلك الأموال من حسابات محافظة ديالى ماذا كانت تفعل الحكومة المحلية السابقة كم احتاجوا من الوقت لسرقة هذه الأموال الطائلة لماذا يتم تكفيل بعض المتهمين وإخراجهم من السجن مؤكدا بإن كل هذه التساؤلات تحتاج الى اجابات وبشكل موضوعي”.واشار الى ان” ماحصل في ديالى تستدعي جهود حكومية من اجل كشف ما حصل من خلال تحديد المتورطين واعتقالهم”.يذكر ان مليارات الدنانير اختفت من حسابات ديوان محافظة ديالى والتي خصصت لصرفها كتعويضات للمتضررين من الأعمال الإرهابية والتي كشفت في نيسان الماضي وفتح تحقيق بها”.

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