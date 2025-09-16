نائب:البرلمات العراقي ميت سريرياً

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا النائب باقر الساعدي، اليوم الثلاثاء، تأخر إقرار القوانين المهمة داخل مجلس النواب إلى غياب الإرادة السياسية، مؤكداً أن الخلافات بين الكتل أدت إلى شلل عمل البرلمان وعجزه عن النهوض بواجباته التشريعية.وقال الساعدي في تصريح صحفي، إن “غياب الإرادة السياسية وتعمد بعض الكتل تعطيل الجلسات جعلا البرلمان غير قادر على تمرير القوانين التي تمس حياة المواطنين”، مبيناً أن “الخلافات الداخلية بين القوى السياسية انعكست بشكل مباشر على أداء المؤسسة التشريعية”.وأضاف أن “الجزء الأكبر من هذا الخلل تتحمله رئاسة البرلمان التي عجزت عن إدارة الجلسات بشكل يحفظ هيبة المجلس، ما جعل البرلمان مشلولاً وغير قادر على القيام بدوره الدستوري”.في وقت سابق، أعلنت رئاسة مجلس النواب عن تأجيل جلسة المجلس نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني، مما أدى إلى عدم القدرة على إقرار القوانين المهمة المدرجة على جدول أعمال المجلس.

