نائب:الحكومة تتحمل مسؤولية عدم إعطاء إجازة اجبارية للمرشحين المسؤولين قبل الانتخابات المحلية

نائب:الحكومة تتحمل مسؤولية عدم إعطاء إجازة اجبارية للمرشحين المسؤولين قبل الانتخابات المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعتبر النائب حسين حبيب، اليوم السبت، أن حكومة السوداني ستتحمل “خطأ جوهريا” في انتخابات 18 كانون الاول.وقال حبيب في حديث صحفي، انه “تمت المطالبة اكثر من مرة بمنح المرشحين ممن هم في درجات خاصة في المؤسسة التنفيذية الحكومية اجازة قبل انتخابات 18 كانون الاول من اجل الحفاظ على الحد الادنى من التوازن بين المرشحين خاصة المستقلين الذين لايمتلكون سوى برامج ورغبة في خدمة مناطقهم لكنهم يصطدمون بالمال والنفوذ والسلطة التي تستثمر من قبل اصحاب الدرجات الخاصة لاحزابهم او لمصالحهم بشكل مباشر “.واضاف، ان “ترك الباب امام مرشحين يملكون كل عوامل السلطة والنفوذ يؤثر على نتائج الانتخابات والتي لن تكون معبرة عن الارادة الشعبية لانه جرى استغلال الفقراء والبسطاء من خلال معاناتهم ومحاولة الحصول على الرعاية الاجتماعية للحصول على المزيد من الأصوات الانتخابية”.واشار الى ان “عدم اعطاء اجازة اجبارية للمرشحين ممن هم مدراء عامين فما فوق خطأ تتحمله الحكومة قبل انتخابات 18 كانون لان تأثيره سيكون واضحا في نتائجها ليس في بغداد بل محافظات اخرى خاصة مع وجود استغلال لافت للدوائر والمشاريع في حصد الأصوات لصالح قوى متنفذة”.

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