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أكثر من (5) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال شباط 2025
حزب طالباني:الأحزاب الكردية ستدخل الانتخابات الاتحادية بقوائم منفردة
نائب:الحكومة والأحزاب المتنفذة “متفقة” على منع استجواب المسؤولين الفاسدين
نائب:استحالة القضاء على الفساد بوجود حكومة وأحزاب وقضاء داعم له
أوابك:العراق ثانياً في تصدير النفط خلال الربع الأول من 2025
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أكثر من (5) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال شباط 2025
أوابك:العراق ثانياً في تصدير النفط خلال الربع الأول من 2025
تركيا:العراق أكبر سوق لبضاعتنا وحجم الاستثمارات فيه نحو (35) مليار دولار
خبير اقتصادي:الإيرادات النفطية للشهر الماضي ” كافية” لسد الرواتب ونفقات الشركات النفطية
اليوم..أسعار صرف الدولار =141250 ديناراً
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نائب:الحكومة والأحزاب المتنفذة “متفقة” على منع استجواب المسؤولين الفاسدين
محافظ البصرة:الربط السككي مع إيران جزء من مشروع الإندماج الوحدي بين البلدين تحت زعامة خامنئي
عبد اللطيف:تركيا وراء شحة المياه والسوداني يرفع حجم صادراتها إلى 25 مليار دولار سنويا عدا الاستثمار واحتلالها لشمال العراق
نائب:السوداني باع العراق وأهله من أجل ولايته الثانية
مصدر سياسي:أمريكا ترفض تقديم فدية(200)مليون دولار لميليشيا كتائب حزب الله مقابل إطلاق سراح تسوركوف
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- اذاعة INN