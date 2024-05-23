نائب:السوداني خفض موازنات المحافظات ولم يخفض رواتب المسؤولين الخيالية

نائب:السوداني خفض موازنات المحافظات ولم يخفض رواتب المسؤولين الخيالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن النائب مصطفى سند، الخميس، ان الحكومة خفضت موازنات المحافظات إلى 2.5 تريليون دينار فقط.وقال سند في بيان ، ان “الحكومة خفضت موازنات المحافظات إلى 2.5 ترليون دينار لجميع المحافظات ولم تخفض رواتب المسؤولين الكبار بنسبة 30% ، وترفع موازنة وزارة الإسكان إلى 3.7 ترليون دينار “.واضاف ان “الحصة الأكبر من التخفيض للبصرة، حيث تم تخفيض موازنتها من 2.9 ترليون إلى 850 مليار دينار فقط، علماً أن ديون المقاولين المترتبة على محافظة البصرة 800 مليار دينار لغاية اليوم”. 

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