نائب:تأخير إرسال الموازنة للبرلمان للتغطية على الفساد الحكومي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، حسين السعبري، اليوم الاثنين، أن تأخير إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2025 يأتي بهدف “التغطية على عملية صرف الأموال التي تحمل شبهات فساد واضحة”.وقال السعبري في تصريح صحفي، “جداول الموازنة متأخرة جداً، مما سيؤدي إلى إشكالات كبيرة داخل الوزارات والمحافظات”.وأضاف أن “تأخر إرسال الجداول مؤشر سلبي على أداء الحكومة ووزارة المالية، وقد طالب العديد من النواب بكشف سر هذا التأخير”، مشيراً إلى أن “الهدف من التأخير هو تمرير الأموال دون الحاجة إلى موافقة البرلمان”.

