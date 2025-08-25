آخر تحديث:
نائب:تأخير إرسال الموازنة للبرلمان للتغطية على الفساد الحكومي
السوداني:3% نسبة العوائد الضريبية في النصف الأول من العام الحالي
نائب:دفع مبالغ للمفوضية من قبل المستبعدين لإعادة ترشيحهم
نائب:عمليات تزوير واسعة من قبل مديريات الإقامة والجنسية
نائب إطاري:السوداني عنده الولاية الثانية أهم من الجفاف وعطش العراقيين
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
