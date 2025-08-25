نائب:دفع مبالغ للمفوضية من قبل المستبعدين لإعادة ترشيحهم

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشادت النائبة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، سوزان منصور، اليوم الاثنين، بدور المفوضية العليا للانتخابات في التعامل مع المرشحين ضمن إطار إجراءات المساءلة والعدالة، مؤكدة أن “دور المفوضية قانوني ودون تمييز”.وقالت منصور في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان، إن “الجهات المسؤولة مطالبة بالتحقيق فيما يتداول عن قيام الشخصيات المستبعدة بدفع مبالغ كبيرة لإعادة ترشحهم في الانتخابات المقبلة”.وأوضحت أن “الثقة كاملة بالقضاء العراقي والمفوضية العليا للانتخابات في تطبيق إجراءات المساءلة والعدالة، والدور الفعال لضمان نجاح العملية الانتخابية”.وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء أمس الأحد، استبعاد 627 مرشحاً من الانتخابات من أصل 7440 متقدم.

