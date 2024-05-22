نائب:يوم تأسيس الحشد الشعبي سيكون عطلة رسمية إضافة الى يوم الغدير وباقي المناسبات الشيعية الأخرى!!

نائب:يوم تأسيس الحشد الشعبي سيكون عطلة رسمية إضافة الى يوم الغدير وباقي المناسبات الشيعية الأخرى!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، عن مقترح “يوم عطلة جديد” قد يضاف الى قانون العطل الرسمية في العراق.  قال عضو اللجنة النائب محمد الخفاجي في حديث صحفي، إن هناك مقترحا لإضافة يوم 13 من حزيران والذي يعتبر يوم الفتوى المباركة في تأسيس الحشد الشعبي  إلى جانب العطل العامة في قانون العطل الرسمية.وبين الخفاجي، ان مجلس النواب سيصوت في جلسة اليوم على قانون العطل الرسمية الذي يحتوي على الكثير من العطل العامة والخاصة من ضمنها اعتبار يوم 18 ذي الحجة يوم الغدير عطلة رسمية في العراق.من جانبه أعلن رئيس الكتلة التركمانية النيابية النائب أرشد الصالحي، عن جمع تواقيع نيابية لإدراج مقترح اعتبار يوم “الشهيد التركماني” كمناسبة وعطلة رسمية ضمن مشروع قانون العطلات الرسمية.ودعا الصالحي، الكتل السياسية في البرلمان الى دعم حقوق المكون والمساهمة في تمرير المقترح.ويشمل قانون العطل الرسمية عدة عطل ابتداء من العطل الرسمية العامة وهي يومي الجمعة والسبت مع إعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بالغاء عطلة يوم السبت عند الضرورة.وبحسب الخفاجي، فإن العطل العامة الأخرى هي الأول من كانون الثاني والأول والعاشر من شهر محرم و18 ذي الحجة يوم الغدير وأيام عيد الفطر وعيد الأضحى والأول من شهر أيار عيد العمال إضافة إلى عطل أخرى متعارف عليها مثل ولادة إمام ووفاة إمام وزواج إمام وطلاق إمام وزواج خادم الإمام وأيام طهور الأئمة وزواج فرس الإمام بحيث تكون السنة كلها عند الشيعة عطل لتدمير البلاد والعباد وإيران مستمرة في سرقة المال العام وثروات البلد .وفي الثالث عشر من حزيران للعام 2014 ، أطلق المرجع الشيعي الإيراني الفارسي القومية المدعو علي السيستاني فتوى “الجهاد الكفائي” لقتال  تنظيم “داعش”  بتوجيه من خامئني لتدمير العراق .

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